تطورات الحرب.. أذربيجان تحقق أهدافها وأرمينيا تطالب روسيا بحمايتها

تواصل- فريق التحرير:

شهدت الحدود الأذربيجانية – الأرمينية، ليلة دامية من الاشتباكات بين جيشي البلدين بشكل مفاجئ وتبادل قصف مدفعي وقصف عبر الطائرات المسيرة، أوقع 100 عسكري من الطرفين في حصيلة قابلة للزيادة.

وجاء تجدد الصراع العسكري بعد أقل من عامين من وقف الحرب بين البلدين، فيما تلقي كل دولة اللوم على الطرف الآخر.

مقتل 50 عسكري أذربيجاني

أعلنت أذربيجان عن مقتل 50 من عسكرييها في المواجهات مع القوات الأرمينية، لكنها أكدت أنها حققت أهدافها العسكرية على الحدود مع أرمينيا.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان عقب اجتماع الرئيس إلهام علييف مع القيادة العسكرية إن :”الاستفزازات التي قامت بها القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين تم صدها، كل الأهداف تحققت”.

وأشارت إلى أن “مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن”.

مقتل 49 أرمينيًا

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، مقتل 49 جنديا من قوات بلاده خلال الاشتباكات الدائرة على الحدود مع أذربيجان.

وذكرت صحيفة “بان أرمينيان” المحلية أن باشينيان أبلغ المشرعين في الجمعية الوطنية أن حصيلة القتلى قد ترتفع بعد ورود تقارير موضحة من وزارة الدفاع.

وأضاف رئيس الوزراء أن حدة الأعمال القتالية العسكرية قد انخفضت لكن القتال مستمر في منطقتين على الأقل.

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طلب حماية روسية

فيما دعت أرمينيا روسيا إلى تنفيذ اتفاقية دفاع مشترك تم التوصل إليها عام 1997، الثلاثاء، بعد سلسلة من الاشتباكات على طول الحدود مع أذربيجان هذا الأسبوع، في الوقت الذي طالب فيه رئيس وزراء أرمينيا المجتمع الدولي بـ”رد فعل ملائم” على الأحداث الأخيرة.

وبعد اجتماع مع مجلس الأمن الأرميني، طالب رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، روسيا بتنفيذ بنود “اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة”، وهي اتفاقية بين الدولتين تتعلق بالدفاع المشترك في وجه أي عدوان.

وجاء في بيان لرئيس وزراء أرمينيا: “لقد تم اتخاذ قرار رسمي بالتقدم بطلب لروسيا الاتحادية من أجل تطبيق بنود اتفاقية الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة”، وأردف قائلا إن هذا القرار يأتي في إطار الدفاع عن أرمينيا بوجه “الاعتداء على مناطقها السيادية”.

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اتفاق روسي أرميني

وتم التوقيع على الاتفاقية عام 1997، وتدعو إلى تعاون وثيق بين روسيا وأرمينيا بهدف الدفاع عن وحدة أراضيهما وسيادتهما في حال وقوع هجوم من دولة أجنبية.

ويأتي الطلب بعد اتصال هاتفي أُجري بين باشينيان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الأرميني.