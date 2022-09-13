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الفيضانات تؤجل العام الدراسي بدولة عربية
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الفيضانات تؤجل العام الدراسي بدولة عربية

الفيضانات تؤجل العام الدراسي بدولة عربية

الفيضانات تؤجل العام الدراسي بدولة عربية
٠٨:٥٤:١٦ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن وزير التربية والتعليم في السودان، محمود الحوري، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل انطلاق العام الدراسي بالبلاد إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وكشف الحوري أن تأجيل انطلاق العام الدراسي جاء بسبب ظروف الفيضانات المحيطة بالولايات المتأثرة بالسيول.

وأكد الحوري عقب اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء السوداني؛ عن إتاحة الفرصة للولايات المتأثرة لوضع المعالجات المطلوبة للمدارس المتأثرة بالسيول والتي تبلغ حوالى (623) مدرسة.

وتعرض السودان ولا يزال إلى فيضانات قوية ضربت مناطق واسعة في البلاد، أسفرت وفق أحدث الأرقام الرسمية عن مصرع 129 شخصا وإصابة آخرين.

وأشار المجلس القومي للدفاع المدني في السودان إلى أن عدد المنازل المدمرة بشكل كامل 49 ألف منزل و67 ألفا آخرين بشكل جزئي؛ كما طالت أضرار الفيضانات العديد من المنشآت العامة، ومن بينها أكثر من 620 مدرسة.

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