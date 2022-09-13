الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 1.7 مليار ريال
تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بجدري القردة في الولايات المتحدة
الفيضانات تؤجل العام الدراسي بدولة عربية
بشأن «الوظائف الجديدة».. توضيح هام من الأحوال المدنية
هيئة الزكاة: مستندات يجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.. تعرف عليها
العراق يعلن أول عملية تنقيب عن النفط في «الخليج العربي»

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 1.7 مليار ريال

إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 1.7 مليار ريال

إقفال طرح سبتمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 1.7 مليار ريال
٠٩:٠٠:٣٦ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.380 مليارات ريال، وحُدِّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 1.701 مليار ريال .

وبحسب البيان الصادر من المركز، قُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 201 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027م.

وبلغت الشريحة الثانية 700 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الثالثة 800 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037م.

الكلمات الدلالية:
الصكوك الصكوك المحلية المركز الوطني لإدارة الدين المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
الذهب يتجه إلى تسجيل ثاني أسبوع من المكاسب

الذهب يتجه إلى تسجيل ثاني أسبوع من المكاسب

٠٤:٣٩ م، الجمعة، ٠٥ أغسطس ٢٠١٦
«وعد القابضة»: دمجنا التكنولوجيا مع التعليم.. ونسعى لتطبيق «رؤية 2030»

«وعد القابضة»: دمجنا التكنولوجيا مع التعليم.. ونسعى لتطبيق «رؤية 2030»

٠٢:٠٥ م، الأربعاء، ٢٤ يوليو ٢٠١٩
خام برنت دون مستويات الـ 90 دولارا للبرميل

خام برنت دون مستويات الـ 90 دولارا للبرميل

٠٥:١٩ م، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7265 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7265 نقطة

٠٥:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *