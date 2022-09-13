تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بجدري القردة في الولايات المتحدة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد هذا العام بسبب الإصابة بعدوى جدري القردة في ولاية كاليفورنيا، مبينة أن المتوفي يعاني من ضعف شديد في المناعة.

وقالت إدارة الصحة العامة في لوس أنجلوس ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن أحد سكان مقاطعة لوس أنجلوس توفي بسبب عدوى جدري القردة، مبينة أن المصاب كان يعاني من نقص المناعة الشديد وتم نقله إلى المستشفى.

ولم تكشف الإدارة، عن أي معلومات أخرى عن الفرد مثل العمر أو الجنس أو العرق، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية “السرية والخصوصية”.

يذكر أن هذه هي أول حالة وفاة مؤكد أنها ناجمة عن جدري القردة. وكان توفي رجل من ولاية تكساس، وصف أيضا بأنه يعاني من ضعف شديد في المناعة، الشهر الماضي بعد تشخيص إصابته بجدري القردة، على الرغم من أن الدور الذي لعبته العدوى في وفاته لا يزال قيد التحقيق.