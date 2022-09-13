بشأن «الوظائف الجديدة».. توضيح هام من الأحوال المدنية

تواصل- فريق التحرير:

حسمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وفي جروبات الواتساب، عن فتح باب التقدم لوظائف جديدة.

ونفت “الأحوال المدنية” هذه الأنباء، مؤكدة أن أي إعلان عن الوظائف يكون من خلال الحساب الرسمي لها.

ورد حساب “العناية بالعملاء” الخاص بالرد على الاستفسارات، حول وجود وظائف جديدة عبر موقع “تويتر”، حيث أكد أن أي إعلان وظيفي يكون على الحساب الرسمي، وعبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقط.