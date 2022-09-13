شاهد.. استسلام أعداد كبيرة من القوات الروسية للجيش الأوكراني ببلداته المحررة

تواصل ـ فريق التحرير:

في ظل تغير الأوضاع الحربية والاستراتيجية على الأرض في أوكرانيا، وتحول النصر الروسي لهزيمة نكراء في بضعة ساعات من الضغط الأوكراني على القوات الروسية.

يظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أعداد كبيرة من القوات الروسية وقد تم أسرها من قبل الجيش الأوكراني، وبدا أفراد الجيش الروسي مستسلمين وقابعين على الأرض.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية، أعلنت منذ أمس الإثنين أنها استعادت 20 منطقة سكنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من القوات الروسية.

وأكد الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من السيطرة على 20 بلدة إضافية في منطقة خاركيف خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أنه تم استعادة معظم مناطق خاركيف من القوات الروسية، وأن القوات الروسية انسحبت من بلدات عدة في خيرسون، وتم استعادة 3000 كلم مربع، وأن القوات تنتقدم جنوبي خاركيف ويفصلها عن الحدود مع روسيا 50 كلم.

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ونقلت “فايننشال تايمز” عن وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد الخاطف كان أفضل مما توقع، مؤكدًا أن الهجمات الخاطفة هي أكبر انتكاسة لروسيا منذ بدء الغزو الذي قرره بوتين.

وكشفت الرئاسة الأوكرانية، أن استهداف القوات الروسية للبنية التحتية وحرمان المواطنين من الكهرباء والتدفئة هو رد جبان على فرار قواتها، مؤكدة أن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية الحيوية دون وجود أي منشآت عسكرية، وأن أي عودة للمفاوضات مع موسكو يجب أن تتضمن تحرير أراضينا والتعويضات ومعاقبة مجرمي الحرب.