العراق يعلن أول عملية تنقيب عن النفط في «الخليج العربي»

تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعتزم تنفيذ أول عملية تنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لبلاده في الخليج العربي.

وحسب بيان صادر عن الوزير نشرته الوزارة، فإن وزارة النفط ستبرم قريباً اتفاقاً مع شركة سينوك الصينية للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية لبلاده في الخليج العربي.

وأضاف عبدالجبار أن الوزارة توصلت بعد سنوات من العمل إلى صيغة عقد لدراسة مشتركة مع الشركة الصينية في عام 2019 تهدف إلى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري.

وأوضح أن أعمال المسح الزلزالي المقررة في الرقعة البحرية تعد أول تجربة ونشاط فعلي في المياه الاقليمية بالخليج العربي بجزأيها البري والبحري” مبيناً أن الدراسات تشير إلى وجود تراكيب هيدروكاربونية.