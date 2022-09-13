هيئة الزكاة: مستندات يجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.. تعرف عليها
تواصل – فريق التحرير:
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الواجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.
وأضافت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب إرفاق مستندات مع البيان الجمركي والتي تشمل التالي:
1- الفاتورة
2- بوليصة الشحن
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (zatca.gov.sa).
تعرّف على المستندات الواجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي. #زاتكا pic.twitter.com/8zUTqEDqpl
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 13, 2022