هيئة الزكاة: مستندات يجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الواجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب إرفاق مستندات مع البيان الجمركي والتي تشمل التالي:

1- الفاتورة

2- بوليصة الشحن

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (zatca.gov.sa).