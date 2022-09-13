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هيئة الزكاة: مستندات يجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.. تعرف عليها

هيئة الزكاة: مستندات يجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.. تعرف عليها

هيئة الزكاة: مستندات يجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.. تعرف عليها
٠٨:٠٨:٠٥ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الواجب إرفاقها عند تقديم البيان الجمركي.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب إرفاق مستندات مع البيان الجمركي والتي تشمل التالي:

1- الفاتورة

2- بوليصة الشحن

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (zatca.gov.sa).

الكلمات الدلالية:
البيان الجمركي هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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