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الكويت.. وزير الدفاع يوجه بمقابلة عناصر الفرقة التي تم تسريحها لضبطتهم «كونتينر» خمور
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الكويت.. وزير الدفاع يوجه بمقابلة عناصر الفرقة التي تم تسريحها لضبطتهم «كونتينر» خمور

الكويت.. وزير الدفاع يوجه بمقابلة عناصر الفرقة التي تم تسريحها لضبطتهم «كونتينر» خمور

الكويت.. وزير الدفاع يوجه بمقابلة عناصر الفرقة التي تم تسريحها لضبطتهم «كونتينر» خمور
٠٧:٣٣:٥٤ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وجه الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة، اللواء توحيد الكندري لمقابلة عناصر الفرقة التي تم تسريحها على خلفية ضبطهم متنفذ صاحب “كونتينر” خمور.

تأتي توجيهات الشيخ طلال، على خليفة تسريح ضابط من الداخلية مع 7 أفراد من فرقته بعدما ضبطوا متنفذ يملك “كونتينر” خمور.

وبحسب فيديو نشرته صحيفة “جريدتكم” الكويتية؛ يحكي فيه النقيب سعود الحربي، صاحب المظلمة ورئيس الفريق الذي أشرف على ضبط كونتينر الخمور الذي يعود لأحد المتنفذين بالكويت.

وأكد الحربي خلال المقابلة  أنه تم تهريب المتهم من قبل آخرين في الداخلية وألقوا التهمة عليه وعلى فريقه.

وطالب النقيب سعود الحربي، خلال المقابلة: “مقابلة الوزير لأن الشؤون القانونية تتحفظ على شكاوينا”.

الكلمات الدلالية:
الشيخ طلال الخالد سعود الحربي كونتينر من الخمور متنفذ كويتي وزير الدفاع الكويتي

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