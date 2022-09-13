الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
سقوط مصابين في معركة بين كويتيين وسوريين.. وبيان عاجل من الداخلية الكويتية (فيديو)
شاهد.. سيول قرية الأكحل جنوب المدينة المنورة
«إنجاد» ينطلق من أجل إنقاذ مفقود الزلفي بالرياض
شاهد.. وزارة الدفاع تعلن استعدادها لإحياء اليوم الوطني في 14 مدينة
ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
وزارة التعليم: 4 شروط للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

سقوط مصابين في معركة بين كويتيين وسوريين.. وبيان عاجل من الداخلية الكويتية (فيديو)

سقوط مصابين في معركة بين كويتيين وسوريين.. وبيان عاجل من الداخلية الكويتية (فيديو)

سقوط مصابين في معركة بين كويتيين وسوريين.. وبيان عاجل من الداخلية الكويتية (فيديو)
٠٧:١٦:٤٣ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مشاجرة وعراك بالأيدي بين مجموعة من المواطنين الكويتيين وآخرين من المقيمين السوريين، في منطقة الشويخ الصناعية.

وأظهر الفيديو اعتداء عنيف وتبادل اللكمات بالأيدي، دون معرفة أسباب المشاجرة التي نتج عنها إصابات من الطرفين.
فيما أصدرت وزارة الداخلية عبر قطاع الأمن العام، بيانًا أكد فيه ضبط أطراف المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الشويخ الصناعية في شارع الزينة.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطراف المتشاجرة، وإحالتهم لجهات الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
الداخلية الشرطة الكويت سوريين كويتيين معركة

مواد ذات صلة

المزيد
البقمي: زيادة أسعار الأراضي في الرياض بنسبة 450%

البقمي: زيادة أسعار الأراضي في الرياض بنسبة 450%

١١:١٨ م، الأثنين، ١٧ نوفمبر ٢٠١٤
«التعليم» تؤجل صرف «العلاوة السنوية» 3 أشهر

«التعليم» تؤجل صرف «العلاوة السنوية» 3 أشهر

٠٧:٥١ ص، الخميس، ١٢ أكتوبر ٢٠١٧
مستجدات كورونا.. «الصحة» تسجل 502 إصابة جديدة و6 وفيات و355 حالة تعافي

مستجدات كورونا.. «الصحة» تسجل 502 إصابة جديدة و6 وفيات و355 حالة تعافي

٠٣:٣٨ م، السبت، ٢٧ مارس ٢٠٢١
بُشرى سارة من «الموارد البشرية» بشأن التوطين ومعدلات التوظيف

بُشرى سارة من «الموارد البشرية» بشأن التوطين ومعدلات التوظيف

٠٨:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٤ فبراير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *