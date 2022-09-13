سقوط مصابين في معركة بين كويتيين وسوريين.. وبيان عاجل من الداخلية الكويتية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مشاجرة وعراك بالأيدي بين مجموعة من المواطنين الكويتيين وآخرين من المقيمين السوريين، في منطقة الشويخ الصناعية.

وأظهر الفيديو اعتداء عنيف وتبادل اللكمات بالأيدي، دون معرفة أسباب المشاجرة التي نتج عنها إصابات من الطرفين.

فيما أصدرت وزارة الداخلية عبر قطاع الأمن العام، بيانًا أكد فيه ضبط أطراف المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة الشويخ الصناعية في شارع الزينة.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأطراف المتشاجرة، وإحالتهم لجهات الاختصاص.