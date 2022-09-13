الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. سيول قرية الأكحل جنوب المدينة المنورة
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شاهد.. سيول قرية الأكحل جنوب المدينة المنورة

شاهد.. سيول قرية الأكحل جنوب المدينة المنورة

شاهد.. سيول قرية الأكحل جنوب المدينة المنورة
٠٧:٠٥:٢٥ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول بقرية الأكحل، جنوب منطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
السيول المدينة المنورة سيول قرية الأكحل

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