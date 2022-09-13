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«إنجاد» ينطلق من أجل إنقاذ مفقود الزلفي بالرياض
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«إنجاد» ينطلق من أجل إنقاذ مفقود الزلفي بالرياض

«إنجاد» ينطلق من أجل إنقاذ مفقود الزلفي بالرياض

«إنجاد» ينطلق من أجل إنقاذ مفقود الزلفي بالرياض
٠٦:٥٤:٠٩ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

انطلق عدد من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ الآن، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من الزلفي التابعة لمنطقة الرياض.

وقال الفريق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، أنه “انطلق عدد من أعضاء الفريق الآن بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من الزلفي التابعة لمنطقة الرياض”.

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المواطن؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين؛ وغرد بالقول: “نسأل الله السلامة للمفقود، والتوفيق للأعضاء المشاركين، وأن يحفظ الأعضاء المشاركين”.

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ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.

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