شاهد.. وزارة الدفاع تعلن استعدادها لإحياء اليوم الوطني في 14 مدينة

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الملكية مستعدة للاحتفال باليوم الوطني الـ92، في سماء 14 مدينة بمختلف المناطق.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، فيديو يرصد استعدادات القوات الجوية للاحتفال باليوم الوطني للمملكة، من خلال تجهيز الطائرات المشاركة وتلوينها ووضع شعار اليوم الوطني.

طائرات للمشاركة

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في 8 سبتمبر الجاري، هوية 4 طائرات تشارك بها القوات الجوية الملكية ، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92.

وذكرت وزارة الدفاع، أن الطائرات المشاركة في اليوم الوطني؛ تشمل: الطائرة (ف 15 إس) والطائرة تايفون، والطائرة تورنيدو والطائرة (ف 15 سي).

واحتل هاشتاق “اليوم الوطني” قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجوجل في المملكة ، وغرد متابعون بعبارات من النشيد الوطني، وصور علم المملكة.

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صور خادم الحرمين وولي العهد

كما شارك متابعون صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وكذلك صورًا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال حساب “نوال عبدالعزيز”: “كل عام والدوله السعوديه بأمن وأمان”، في حين كتب حساب “نجمة متألقة”: “اقترب 23 سبتمبر ليحكي 92 عامًا من المجد والرخاء والازدهار والأمن والامآن والتطور والسلام.. كل عام والسعودية تعانق السماء مجدًا”.

وأورد حساب “شموخ المطيري”: “نباهي بك حُباً وفخراً ياوطني دُمت درعاً وعزةً للإسلام والمسلمين.. في اليوم الوطني نرفع رؤوسنا فخراً وتزداد نفوسنا عزة بإنتمائنا لك… دومتي عظيمة وشامخة يالسعودية”.

أهمية اليوم الوطني

يعد اليوم الوطني يومًا مهمًا لجميع مواطني المملكة داخلها وخارجها، إذ أنه عيد وطني يتم الاحتفال به بتاريخ ثابت بكل عام وهو 23 سبتمبر.

ويعتبر هذا اليوم هو ذكرى توحيد المملكة بعدما كانت مجموعة من القبائل المتفرقة، وسميت بمملكة الحجاز ونجد وما يلحقها، ولكن الملك عبد العزيز- رحمه الله- استطاع أن يوحد ربوع المملكة ويجمع شتاتها إلى أن أصبحت بهذا الشكل اليوم قوة عالمية في الاقتصاد والسياسة على كافة المستويات.