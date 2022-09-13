شاهد.. مركبة كادت أن تتسبب في حادث مروع على طريق الثمامة بالرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

شهد طريق الثمامة بالرياض، عصر اليوم الثلاثاء، حادثا غريبا، حيث انحرفت إحدى المركبات عن مسارها الطبيعي لتتدخل أمام عدد من المركبات في الطريق.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إحدى المركبات وقد انحرفت فجأة بشدة على الطريق السريع متعدية إحدى المركبات أمامها، وكادت أن تتسبب في حادث مروع على طريق الثمامة بالرياض.

وينصح خبراء قيادة السيارات، عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

كذلك يُنصح بإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.