الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. وزير الدفاع يوجه بمقابلة عناصر الفرقة التي تم تسريحها لضبطتهم «كونتينر» خمور
سقوط مصابين في معركة بين كويتيين وسوريين.. وبيان عاجل من الداخلية الكويتية (فيديو)
شاهد.. سيول قرية الأكحل جنوب المدينة المنورة
«إنجاد» ينطلق من أجل إنقاذ مفقود الزلفي بالرياض
شاهد.. وزارة الدفاع تعلن استعدادها لإحياء اليوم الوطني في 14 مدينة
ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. مركبة كادت أن تتسبب في حادث مروع على طريق الثمامة بالرياض

شاهد.. مركبة كادت أن تتسبب في حادث مروع على طريق الثمامة بالرياض

شاهد.. مركبة كادت أن تتسبب في حادث مروع على طريق الثمامة بالرياض
٠٦:٣٢:٣٥ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

شهد طريق الثمامة بالرياض، عصر اليوم الثلاثاء، حادثا غريبا، حيث انحرفت إحدى المركبات عن مسارها الطبيعي لتتدخل أمام عدد من المركبات في الطريق.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إحدى المركبات وقد انحرفت فجأة بشدة على الطريق السريع متعدية إحدى المركبات أمامها، وكادت أن تتسبب في حادث مروع على طريق الثمامة بالرياض.

وينصح خبراء قيادة السيارات، عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

كذلك يُنصح بإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

الكلمات الدلالية:
أعلى الكباري الكباري والجسور حادث مروع طريق الثمامة طريق الثمامة بالرياض

مواد ذات صلة

المزيد
استشهاد حارس إثر قصف ميليشيا «الحوثي» محكمة ظهران الجنوب

استشهاد حارس إثر قصف ميليشيا «الحوثي» محكمة ظهران الجنوب

١٢:٠٥ م، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠١٧
شرطة الرياض تُطيح بعدد من اللصوص سرقوا منازل وسيارات (صور)

شرطة الرياض تُطيح بعدد من اللصوص سرقوا منازل وسيارات (صور)

٠١:٢٦ م، الأربعاء، ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
في الشرقية.. «أمن الطرق» يُلاحق ناقلي الحطب المحلي ويضبط مواطنًا ومقيمًا ومخالفًا للنظام

في الشرقية.. «أمن الطرق» يُلاحق ناقلي الحطب المحلي ويضبط مواطنًا ومقيمًا ومخالفًا للنظام

٠١:٠١ ص، الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠
بالفيديو والصور.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على «يتيمة الأحساء»

بالفيديو والصور.. جموع غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على «يتيمة الأحساء»

٠٨:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *