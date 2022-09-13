الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انهيار مبنى في الأردن وعمليات إنقاذ عاجلة للمصابين
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انهيار مبنى في الأردن وعمليات إنقاذ عاجلة للمصابين

انهيار مبنى في الأردن وعمليات إنقاذ عاجلة للمصابين

انهيار مبنى في الأردن وعمليات إنقاذ عاجلة للمصابين
٠٦:٠٨:٥٣ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، إجلاء 5 مصابين من المبنى المنهار في العاصمة عمان.

وأضاف الدفاع المدني، في بيان له اليوم، أنه تم إنقاذ 5 مصابين من المبنى المنهار في العاصمة عمان، مؤكدا أنه لم يتم تحديد سبب الانهيار حتى الآن.

وأوضحت الحكومة الأردنية أنه لا يوجد أي وفيات جراء انهيار مبنى سكني في العاصمة، حتى الآن.

في سياق متصل، تتواصل عمليات البحث عن محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان.

يذكر أن أحد المباني تعرض للانهيار مساء اليوم وسط العاصمة عمان فيما لازالت فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

 

الكلمات الدلالية:
الأردن الدفاع المدني الأردني انهيار مبنى عمان

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