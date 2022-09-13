الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعضها بدون خبرة.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة
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بعضها بدون خبرة.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

بعضها بدون خبرة.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

بعضها بدون خبرة.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة
٠٥:٥٨:٣٧ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ فني كهرباء منخفضة الفولطية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني مرحلات كهربائية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني إلكترونيات
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ مشرف أعمال التشغيل والصيانة
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ مشغل اختصاصي معدات ثقيلة
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني مولدات
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني أعمال كهربائية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني سنترال
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني أجهزة تلفزيون
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني أجهزة سمعية وبصرية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

وظائف أخري متاحة:

ـ مراقب مواد
ـ إداري مكتب
ـ مساعد فني صيانة
ـ مشغل معدات
ـ مشغل معدات ثقيلة
ـ كهربائي
ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي: رابط التقديم: (اضغط هنا)

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