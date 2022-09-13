بعضها بدون خبرة.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ فني كهرباء منخفضة الفولطية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني مرحلات كهربائية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني إلكترونيات
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ مشرف أعمال التشغيل والصيانة
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ مشغل اختصاصي معدات ثقيلة
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني مولدات
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني أعمال كهربائية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني سنترال
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني أجهزة تلفزيون
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
ـ فني أجهزة سمعية وبصرية
(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش
وظائف أخري متاحة:
ـ مراقب مواد
ـ إداري مكتب
ـ مساعد فني صيانة
ـ مشغل معدات
ـ مشغل معدات ثقيلة
ـ كهربائي
ـ وغيرها…
طريقة التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي: رابط التقديم: (اضغط هنا)