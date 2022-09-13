بعضها بدون خبرة.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ فني كهرباء منخفضة الفولطية

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ فني مرحلات كهربائية

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ فني إلكترونيات

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ مشرف أعمال التشغيل والصيانة

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ مشغل اختصاصي معدات ثقيلة

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ فني مولدات

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ فني أعمال كهربائية

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ فني سنترال

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ فني أجهزة تلفزيون

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

ـ فني أجهزة سمعية وبصرية

(الوظيفة في ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية) – محافظة بيش

وظائف أخري متاحة:

ـ مراقب مواد

ـ إداري مكتب

ـ مساعد فني صيانة

ـ مشغل معدات

ـ مشغل معدات ثقيلة

ـ كهربائي

ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي: رابط التقديم: (اضغط هنا)