الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية»
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لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية»

لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية»

لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية»
٠٥:٥٤:٠٥ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم أو البكالوريوس بمحافظة جدة (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي إدارة المواد:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكا، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية، الهندسة الصناعية)، أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (تنسيق وتنظيم جميع المهام المتعلقة بالمخازن والمشتريات من أجل تحقيق أهداف الإدارة).

2- مُنسق إدارة المواد:

– دبلوم (ميكانيكا، كهرباء، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (يحافظ وينسق المواد المباشرة أو غير المباشرة وأنشطة المخازن والمشتريات).

الشروط العامة:

1- سعودي الجنسية.
2- إجادة اللغة الإنجليزية (درجة STEP لا تقل عن 57 لوظائف الدبلوم و لوظائف البكالوريوس 78).
3- مؤهل تعليمي حسب الوظيفة في التخصص المطلوب.
4- رفع جميع الطلبات والمستندات المطلوبة الموضحة برابط التقديم.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/17هـ الموافق 2022/09/13م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي إدارة المواد:
اضغط هنا

2- مُنسق إدارة المواد:
اضغط هنا

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الخطوط السعودية فرص وظائف وظائف شاغرة

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