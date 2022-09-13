لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية»
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم أو البكالوريوس بمحافظة جدة (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي إدارة المواد:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكا، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية، الهندسة الصناعية)، أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (تنسيق وتنظيم جميع المهام المتعلقة بالمخازن والمشتريات من أجل تحقيق أهداف الإدارة).
2- مُنسق إدارة المواد:
– دبلوم (ميكانيكا، كهرباء، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– الوصف الوظيفي (يحافظ وينسق المواد المباشرة أو غير المباشرة وأنشطة المخازن والمشتريات).
الشروط العامة:
1- سعودي الجنسية.
2- إجادة اللغة الإنجليزية (درجة STEP لا تقل عن 57 لوظائف الدبلوم و لوظائف البكالوريوس 78).
3- مؤهل تعليمي حسب الوظيفة في التخصص المطلوب.
4- رفع جميع الطلبات والمستندات المطلوبة الموضحة برابط التقديم.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/17هـ الموافق 2022/09/13م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي إدارة المواد:
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2- مُنسق إدارة المواد:
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