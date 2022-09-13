لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية»

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم أو البكالوريوس بمحافظة جدة (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي إدارة المواد:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكا، الهندسة الكهربائية، هندسة الطيران، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية، الهندسة الصناعية)، أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (تنسيق وتنظيم جميع المهام المتعلقة بالمخازن والمشتريات من أجل تحقيق أهداف الإدارة).

2- مُنسق إدارة المواد:

– دبلوم (ميكانيكا، كهرباء، إدارة سلاسل الإمداد، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– الوصف الوظيفي (يحافظ وينسق المواد المباشرة أو غير المباشرة وأنشطة المخازن والمشتريات).

الشروط العامة:

1- سعودي الجنسية.

2- إجادة اللغة الإنجليزية (درجة STEP لا تقل عن 57 لوظائف الدبلوم و لوظائف البكالوريوس 78).

3- مؤهل تعليمي حسب الوظيفة في التخصص المطلوب.

4- رفع جميع الطلبات والمستندات المطلوبة الموضحة برابط التقديم.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/17هـ الموافق 2022/09/13م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي إدارة المواد:

اضغط هنا

2- مُنسق إدارة المواد:

اضغط هنا