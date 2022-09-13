الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. تساقط الأمطار وجريان السيول على شمال شرق مكة المكرمة
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شاهد.. تساقط الأمطار وجريان السيول على شمال شرق مكة المكرمة

شاهد.. تساقط الأمطار وجريان السيول على شمال شرق مكة المكرمة

شاهد.. تساقط الأمطار وجريان السيول على شمال شرق مكة المكرمة
٠٥:٥٢:١٥ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

غمرت أمطار الخير والبركة، اليوم الثلاثاء، على شمال شرق مكة، وتحديدا في منطقتي الضريبة وشامية المطارفة؛ كما جرت بهما السيول من شدة هطول الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط الأمطار الغزيرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

وتأتي أمطار الخير على مكة المكرمة استمرارا للحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره اليوم بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

 

الكلمات الدلالية:
الحالة المطرية الصيفية الضريبة جريان السيول شامية المطارفة شرق مكة المكرمة هطول الأمطار

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