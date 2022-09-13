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اليابان.. اشتعال النيران في محول بمحطة كهروذرية والتحقيق بالحادث
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اليابان.. اشتعال النيران في محول بمحطة كهروذرية والتحقيق بالحادث

اليابان.. اشتعال النيران في محول بمحطة كهروذرية والتحقيق بالحادث

اليابان.. اشتعال النيران في محول بمحطة كهروذرية والتحقيق بالحادث
٠٥:٣٩:٣٤ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اندلعت النيران، اليوم الثلاثاء في أحد المحولات في محطة “توكاي- 2 ” الكهروذرية اليابانية، وفقا لما أكدته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأوضحت الوكالة اليابانية الرسمي  أن المحطة تقع في محافظة إيباراكي المجاورة للعاصمة طوكيو.

وأشارت الوكالة، إلى أن رجال الإطفاء، تمكنوا من إخماد الحريق، ولا يوجد أي خطر لحدوث تسرب إشعاعي من المحطة.

وأكدت وكالة أنباء كيودو، أن السلطات المختصة تقوم حالياً بالتحقيق في الوقت الراهن، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

الكلمات الدلالية:
النيران اليابان حريق محطة كهروذرية

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