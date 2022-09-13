السودان.. إطلاق قنابل الغاز لإبعاد المتظاهرين عن القصر الرئاسي

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم، قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين عن القصر الرئاسي.

وأوضحت أن المتظاهرين حاولوا دخول شارع القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، ما دعا القوات إلى استخدام قنابل الغاز.

وفي وقت سابق، دفعت السلطات السودانية بتعزيزات أمنية في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، قبيل انطلاق تظاهرات دعت إليها لجان مقاومة الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.

في الوقت نفسه، توصلت لجنة تسيير نقابة المحامين في السودان إلى مقترح دستور انتقالي في أغسطس الماضي بمشاركة سياسية ودولية واسعة.

وحذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، من محاولات الإيقاع بين مكونات المؤسسة العسكرية السودانية، مؤكدأ أن لا أحد يستطيع تفكيكها.

مبارك المهدي: الوضع في السودان خطير للغاية

وأكد رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل المهدي، أن الوضع في السودان خطير للغاية، مشيرًا إلى أن أي تأخير في حسم الأمور فيما يخص تشكيل حكومة انتقالية يقع على مسؤولية قائد القوات المسلحة، مطالبًا بسرعة تشكيل حكومة انتقالية تهيء الطريق لانتخابات في أسرع وقت.

وحسب “سكاي نيوز”، فإن المشهد في السودان ما يزال يعيش على وقع إعلان رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، انسحاب الجيش من المسرح السياسي، وترك الأمور بيد الأحزاب المدنية للتوصل لحل للأزمة السياسية.

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