«جيمس ويب» يمنحنا صورًا مذهلة لسديم «الجبار»

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التقط تلسكوب جيمس ويب، فائق التطور، صورًا مذهلة لسديم “الجبار”، الذي يشكل كتلة من الغاز والغبار النجمي تشبه كائنًا ضخمًا ذا جوانح، وفي وسطه نجم ساطع.

ويبعد سديم الجبار حوالي 1350 سنة ضوئية من الأرض، وهو في بيئة مشابهة لتلك التي وُلد فيها نظامنا الشمسي قبل 4.5 مليارات سنة.

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ويشكل التقاط هذه الصور جزءًا من أحد برامج الرصد الرئيسة الخاصة بجيمس ويب، ويُعنى بها أكثر من 100 عالم من 18 بلدًا، بالإضافة إلى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وجامعة ويسترن في كندا وجامعة ميشيجن.

تكون الكواكب والنجوم

من جانبه، قال عالم الفيزياء الفلكية في جامعة ويسترن، إلس بيترز: “أذهلتنا الصور الرائعة لسديم الجبار.. وهي تتيح لنا أن نفهم بصورة أفضل كيف للنجوم الضخمة أن تحوّل غيوم الغاز والغبار التي نشأت فيها”.

ويعتزم الباحثون الدوليون الذين نشروا الصور غير المسبوقة دراسة هذه البيانات؛ من أجل أن يتوصلوا إلى فهم أفضل للظروف التي كانت سائدة عندما تكوّن نظامنا.