الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لا تشترط الخبرة.. وظائف شاغرة لدى «الخطوط السعودية»
شاهد.. تساقط الأمطار وجريان السيول على شمال شرق مكة المكرمة
4 اتفاقيات بـ200 مليون ريال في اليوم الثاني لمؤتمر صناعة الحديد والصلب
خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. اتفاقية إستراتيجية بين وزارة الطاقة و«IBM»
السودان.. إطلاق قنابل الغاز لإبعاد المتظاهرين عن القصر الرئاسي
«جيمس ويب» يمنحنا صورًا مذهلة لسديم «الجبار»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«جيمس ويب» يمنحنا صورًا مذهلة لسديم «الجبار»

«جيمس ويب» يمنحنا صورًا مذهلة لسديم «الجبار»

«جيمس ويب» يمنحنا صورًا مذهلة لسديم «الجبار»
٠٥:٤١:٥٣ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

التقط تلسكوب جيمس ويب، فائق التطور، صورًا مذهلة لسديم “الجبار”، الذي يشكل كتلة من الغاز والغبار النجمي تشبه كائنًا ضخمًا ذا جوانح، وفي وسطه نجم ساطع.

ويبعد سديم الجبار حوالي 1350 سنة ضوئية من الأرض، وهو في بيئة مشابهة لتلك التي وُلد فيها نظامنا الشمسي قبل 4.5 مليارات سنة.

اقرأ أيضًا:

التلسكوب «جيمس ويب» يكشف السر.. هكذا تولد النجوم

بالفيديو.. تحطم صاروخ فضائي بعد دقيقة واحدة من إطلاقه بأمريكا

صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”

ويشكل التقاط هذه الصور جزءًا من أحد برامج الرصد الرئيسة الخاصة بجيمس ويب، ويُعنى بها أكثر من 100 عالم من 18 بلدًا، بالإضافة إلى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وجامعة ويسترن في كندا وجامعة ميشيجن.

تكون الكواكب والنجوم

من جانبه، قال عالم الفيزياء الفلكية في جامعة ويسترن، إلس بيترز: “أذهلتنا الصور الرائعة لسديم الجبار.. وهي تتيح لنا أن نفهم بصورة أفضل كيف للنجوم الضخمة أن تحوّل غيوم الغاز والغبار التي نشأت فيها”.

ويعتزم الباحثون الدوليون الذين نشروا الصور غير المسبوقة دراسة هذه البيانات؛ من أجل أن يتوصلوا إلى فهم أفضل للظروف التي كانت سائدة عندما تكوّن نظامنا.

تلسكوب “جيمس ويب” يلتقط صوراً مذهلة لسديم الجبار

الكلمات الدلالية:
الفضاء الخارجي الفيزياء الفلكية النظام الشمسي تكنولوجيا الفضاء تكون النجوم تلسكوب جيمس ويب جامعة ويسترن سديم الجبار كوكب الأرض

مواد ذات صلة

المزيد
«علماء باكستان»: نرجو من خادم الحرمين أن يأذن لشباب المسلمين بالدفاع عن مكة المكرمة

«علماء باكستان»: نرجو من خادم الحرمين أن يأذن لشباب المسلمين بالدفاع عن مكة المكرمة

٠٢:٥٤ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦
«الإسكان» تعتزم إنشاء شركة لإدارة رسوم الأراضي البيضاء

«الإسكان» تعتزم إنشاء شركة لإدارة رسوم الأراضي البيضاء

٠٢:٠٨ ص، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠١٦
إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. قرار عاجل من «المالية» بشأن منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. قرار عاجل من «المالية» بشأن منحة المملكة لدعم ميزانية الأردن

٠٣:٠٠ م، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢
بالصور.. إشارة مرورية قابلة للسقوط تشكل خطراً على المارة بخميس مشيط

بالصور.. إشارة مرورية قابلة للسقوط تشكل خطراً على المارة بخميس مشيط

١٠:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *