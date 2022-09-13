4 اتفاقيات بـ200 مليون ريال في اليوم الثاني لمؤتمر صناعة الحديد والصلب

تواصل – واس:

شهد المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد المنعقد بالعاصمة الرياض توقيع 4 اتفاقيات تجارية بقيمة 200 مليون ريال بين الشركة الهندية إيسار، وشركات سعودية هي سبائك، وحراريات، وسعودي دولومايت، وروكوم، وذلك لتوريد الخدمات لمصنع الشركة الهندية الجديد في رأس الخير والمقرر تشغيله مطلع العام 2024.

تطوير الفرص الاستثمارية

فيما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أمس، خلال أول أيام المؤتمر، عن تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب في المملكة مع مستثمرين محليين ودوليين.

تضمنت 3 مشاريع في طور التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 ملايين طن.

ومنها: إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية بـ1.2 مليون طن سنويًا، يستهدف بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.

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وتشمل تلك المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها.

جذب سلاسل الإمداد العالمية

ويستهدف المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات، وتعليب الأغذية، وصناعة الأجهزة المنزلية، وأنابيب نقل المياه، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويًا، حيث تعد المدخل الرئيس لصناعة الأنابيب الحديدية غير الملحومة المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

فيما أوضح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة متخصصة، وهي برنامج جذب سلاسل الإمداد العالمية، التي تركز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وقدرتها على التعافي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، التي تتمتع فيها المملكة بميزات تنافسية.