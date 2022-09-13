الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«ريلز تيك توك» توقع «إنستجرام» في مأزق
يحقق 4 أهداف.. «أرامكو» تطلق الممر العالمي للذكاء الاصطناعي
“الدفاع الروسية”: إسقاط مروحية أوكرانية و6 مسيرات و7 صواريخ في يوم
إنجاز 300 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12084 نقطة
بالفيديو.. وزير العدل: خطأ القاضي في فهم الواقع ينتج عنه الخطأ عند تطبيق القانون
أذربيجان وأرمينيا.. تاريخ من الصراعات والحروب الحدودية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«ريلز تيك توك» توقع «إنستجرام» في مأزق

«ريلز تيك توك» توقع «إنستجرام» في مأزق

«ريلز تيك توك» توقع «إنستجرام» في مأزق
٠٤:٣٣:١٨ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تواجه منصة الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” مشكلات عدة، بسبب محاولاتها الحثيثة اللحاق بمنافستها الأبرز والأشهر “تيك توك”.

وأوقعت “تيك توك” غريمتها “إنستجرام” في مأزق فعلي، بسبب فشل الأخيرة في ملاحقة ميزات تطلقها “تيك توك”، ولا سيما ميزة الـ”ريلز” أو المقاطع المصورة القصيرة.

موقف إدارة “ميتا”

فيما يراهن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” الأمريكية للتكنولوجيا، على المستقبل القريب لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي في ما يخص “إنستجرام ريلز”، وهي ميزة الفيديو القصير التي يروج لها باعتبارها رد الشركة على صعود “تيك توك”.

ووفق وثيقة من داخل “ميتا”، يقضي مستخدمو “إنستجرام”، بشكل تراكمي، حوالي 17.6 مليون ساعة يوميًا، في مشاهدة مقاطع “ريلز”، أي أقل من العشر لدى “تيك توك” بواقع 197.8 مليون ساعة يوميًا، على تلك المنصة، حسب ما نشرته “وول ستريت جورنال”.

اقرأ أيضًا:

على غرار «تيك توك».. خاصية جديدة تمكنك من جني الأرباح في «إنستجرام»

الواقع الافتراضي أصبح خطيرًا.. تحدٍ جديد في «تيك توك» يزيد عدد سرقات السيارات

الحربي: مشكلة فنية في تطبيق انستجرام.. احذروا الهاكرز (فيديو)

وثيقة تكشف فشل “إنستجرام”

ونشرت الوثيقة، التي تحمل عنوان “حالة صناع المحتوى في ما يخص ريلز لعام 2022″، داخل “ميتا”، في أغسطس الماضي، دون أن توزع خارج الشركة، وفق “sawtbeirut”.

وقالت إن مشاركة “ريلز” تراجعت في الآونة الأخيرة، بانخفاض 13.6% خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وأن “معظم مستخدمي الميزة ليس لديهم أي تفاعل على الإطلاق”.

وعزت الوثيقة السبب في ذلك إلى تعثر “إنستجرام” في جذب مبدعين جدد لإنشاء محتوى يمكن التفاعل معه بشكل كبير.

وأوردت: “على سبيل المثال، هناك ما يقرب من 11 مليون منشئ محتوى على إنستجرام في الولايات المتحدة، لكن حوالي 2.3 مليون منهم فقط، أو 20.7٪، ينشرون على المنصة كل شهر”.

الكلمات الدلالية:
انستجرام تيك توك شركة ميتا صناعة الفيديوهات محتوى السوشيال ميديا مقاطع الفيديو القصيرة منافسة على الريلز ميزة الريلز

مواد ذات صلة

المزيد
مسؤول أمريكي: «البنتاجون» يبحث مع البيت الأبيض خيارات عسكرية بشأن سوريا

مسؤول أمريكي: «البنتاجون» يبحث مع البيت الأبيض خيارات عسكرية بشأن سوريا

٠٩:٤٠ م، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠١٧
«مدني الرياض» يُحذِّر من موجة غبار وأمطار رعدية متوقعة

«مدني الرياض» يُحذِّر من موجة غبار وأمطار رعدية متوقعة

٠١:٣٥ م، الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٥
بالصور.. إحباط تهريب 23 ألف حبة ترامادول في إطار مركبة احتياطي بالبطحاء

بالصور.. إحباط تهريب 23 ألف حبة ترامادول في إطار مركبة احتياطي بالبطحاء

٠٢:١٥ م، الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠١٥
بعد تعيين أول عميدة لكلية طب.. تغريدة السفارة الأمريكية بالمملكة تُثير الاستغراب

بعد تعيين أول عميدة لكلية طب.. تغريدة السفارة الأمريكية بالمملكة تُثير الاستغراب

١١:٢٩ م، الخميس، ٠٢ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *