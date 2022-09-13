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إنجاز 300 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12084 نقطة
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إنجاز 300 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12084 نقطة

إنجاز 300 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12084 نقطة

إنجاز 300 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12084 نقطة
٠٤:١٧:٢٤ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 62.33 نقطة ليقفل عند مستوى 12084.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: اللجين، وبوان، والسعودي الفرنسي، وصدق، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: معادن، والآمار، وأسواق العثيم، وسلامة، والوطنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38 % و 3.76 %.

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الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، والإنماء، وسيرا، ومعادن، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ومعادن، والإنماء، وبترو رابغ، سابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 97.49 نقطة ليقفل عند مستوى 20997.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 2570 صفقة.

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