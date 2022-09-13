“الدفاع الروسية”: إسقاط مروحية أوكرانية و6 مسيرات و7 صواريخ في يوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت في يوم واحد، مروحية أوكرانية من طراز “Mi-8” و6 مُسيرات و7 صواريخ.

وأوضحت أن العملية العسكرية تتواصل وسط تضاؤل فرص التوصل لاتفاقات أو مفاوضات مع كييف، لوقف الحرب التي تسببت في موجة نزوح لم تتعرض لها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

أوكرانيا تسقط طائرة مسيرة إيرانية

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط للمرة الأولى طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في ساحة المعركة.

وكشف نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر القول بأن أوكرانيا استعادت كامل السيطرة على خاركيف، وأن المعارك مستمرة في منطقة خاركيف، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني استعاد حوالي 6000 كلم مربّع من القوات الروسية.

وأكد الحرس الوطني الأوكراني، أن قواته استعادت السيطرة على مدينة سفياتوهيرسك بمنطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا تًسقط طائرة مسيرة روسية في خاركيف.. وتكشف مفاجأة

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الجميع شهد تقدمًا أوكرانيًا كبيرًا خاصة شمال شرقي البلاد؛ وذلك نتيجة الدعم الذي قدمته واشنطن وشجاعة الأوكرانيين، مشيرًا إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد شمال شرقي البلاد يهدف بالأساس إلى استعادة الأراضي التي صادرها العدوان الروسي.

فيما نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، أن قوات روسية عبرت الحدود عائدة إلى روسيا، وأن موسكو فقدت مكاسبها في خاركيف، مؤكدًا أن روسيا فقدت الكثير من مكاسبها قرب مقاطعة خاركيف الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقل فيه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مدير الجودة بأحد مصانع الطيران للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.