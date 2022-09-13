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الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على بني عمر في الشفا بالطائف
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الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على بني عمر في الشفا بالطائف

الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على بني عمر في الشفا بالطائف

الآن.. شاهد هطول أمطار غزيرة على بني عمر في الشفا بالطائف
٠٣:٥٤:٠٤ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهد وادي بني عمر في الشفا محافظة الطائف، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات كبيرة من الأمطار على بني عمر في الشفا بالطائف بمنطقة مكة المكرمة.

خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم

وفي وقت سابق، توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة، لافتين إلى أنه حسب المراصد فقد تتساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية بمكة المكرمة والمنطقة الجنوبية من المملكة.

سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الشفا الطائف حالة الطقس خريطة الأمطار

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