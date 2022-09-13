الدولار يعاني واليورو يستمر في جني المكاسب

تواصل – فريق التحرير:

لا يزال الدولار يعاني من السقوط، لليوم الخامس على التوالي، رغم التصريحات التي تؤجج المخاوف بشأن استمرار التشديد من جانب الفيدرالي الأمريكي ما يعزز فرص صعود الدولار.

بعد أن صدرت تصريحات متتالية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى ضرورة استمرار سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم المتسارع، وسط توقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر.

مؤشر الدولار اليوم

ويتداول اليوم، قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع، حيث نزل إلى مستويات قرب الـ 108 نقطة متخليًا عن ذروة 20 عامًا، حينما تجاوز مستويات 110.6 نقطة في الأسبوع الماضي.

ويتراجع مؤشر الدولار الآن في حدود 0.25% عند مستويات 108.1 نقطة بينما سجل أدنى مستوى اليوم الثلاثاء دون مستويات الـ 108 نقطة، حينما نزل في وقت سابق إلى مستويات 107.96 نقطة.

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التضخم وتوقعات أسعار الفائدة

وتأثر بتوقعات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما قلل من التوقعات برفع .

بينما استفاد اليورو من التصريحات الأكثر تشددًا من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، مثل رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، الذي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا ظل التضخم على حاله.