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النفط يرتفع.. ومخاوف من نقص الإمدادات

النفط يرتفع.. ومخاوف من نقص الإمدادات

النفط يرتفع.. ومخاوف من نقص الإمدادات
٠٣:١٨:٥٦ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن شح إمدادات الوقود قبل دخول فصل الشتاء، مما بدد تأثير مخاوف المستثمرين بشأن تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.8 % إلى 94.78 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا، أو 0.9 % إلى 88.57 دولار. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

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وفي سياق متصل، كشفت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين عن أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر.

ويعد هذا أكبر انخفاض بمخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما؛ وذلك منذ أكتوبر 1984.

وبقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلقت خطة لإنتاج مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة.

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