بالفيديو.. السفير نواف المالكي: أول طائرة إغاثية سعودية تصل باكستان اليوم

تواصل – فريق التحرير:

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، أن أول طائرة إغاثية سعودية ستصل إلى باكستان اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات لـ”إذاعة الإخبارية”، نقلتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال نواف المالكي لإذاعة الإخبارية: “اليوم ستصل إلى مطار كراتشي حوالي الساعة التاسعة والنصف بتوقيت باكستان أول طائرة إغاثة سعودية إلى باكستان”.

وأضاف أنه في الأسابيع القادمة سوف يتم تقييم الأوضاع ومدى الأضرار التي حدثت في باكستان جراء هذه الفيضانات، وسوف يتم على إثر ذلك الدعم السعودي لهذه الأضرار وعودتها إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت الحملة الشعبية لجمع التبرعات في المملكة، أن مجموع التبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان بلغ مليون ريال.

حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

فيما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.

عدد المتضررين وصل 33 مليون شخص

وتمر جمهورية باكستان الشقيقة بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية.

وحسب آخر الإحصاءات، فقد وصل عدد المتضررين من الفيضانات إلى أكثر من 33 مليون شخص، كما توفي على إثرها أكثر من 1.400 فرد وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.

أمطار وفيضانات قياسية

وشهدت باكستان في شهري يوليو وأغسطس هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترًا أو ما يقرب من 190% أعلى من متوسط 30 عامًا، وشهد إقليم السند الجنوبي هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466% أكثر من المتوسط، حيث تسببت أمطار موسمية سقطت بكميات قياسية، وكذلك ذوبان الكتل الجليدية في الجبال الشمالية، في فيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل.

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