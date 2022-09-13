عبر منصة بلدي.. أمانة الطائف تمكن المنشآت التجارية من تقييمها ذاتيًا

تواصل- واس:

أطلقت أمانة الطائف خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة “بلدي”؛ وذلك لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم.

وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدية؛ من خلال توعية أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية الخاصة بأنشطتهم.

خدمة التقييم الذاتي

وتعد خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية هي أول خدمة يتم إطلاقها من خدمة منتج التقييم الذاتي للوزارة، وتشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل الرقابة على الرخص التجارية، والرقابة على المباني، والحفريات، والرقابة الشمولية.

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