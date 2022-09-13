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هيئة كبار العلماء تدعو إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الإغاثية لمتضرري باكستان

هيئة كبار العلماء تدعو إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الإغاثية لمتضرري باكستان

هيئة كبار العلماء تدعو إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الإغاثية لمتضرري باكستان
٠١:٣٨:٣٨ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كبار العلماء، أنها تدعو إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الإغاثية لمتضرري جمهورية باكستان الإسلامية.

وكشفت الحملة الشعبية لجمع التبرعات في المملكة، أن مجموع التبرعات لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان بلغ مليون ريال.

حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية لجمع التبرعات في المملكة عبر منصة “ساهم” التابعة له؛ لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي تجتاح جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة جرّاء استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

فيما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،  برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق في بلاده.

عدد المتضررين وصل 33 مليون شخص

وتمر جمهورية باكستان الشقيقة بأسوأ كارثة طبيعية تمر عليها منذ عقود، حيث غمرت مياه الفيضانات والسيول ثلث الأراضي الباكستانية.

وحسب آخر الإحصاءات، فقد وصل عدد المتضررين من الفيضانات إلى أكثر من 33 مليون شخص، كما توفي على إثرها أكثر من 1.400 فرد وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، إضافة إلى تهدم أكثر من 550 ألف منزل بشكل كامل وتعرض مليون منزل لأضرار جزئية، وتأثر الطرقات والجسور والمحال التجارية.

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