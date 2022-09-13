«الشؤون البلدية» توقع مذكرة تفاهم لدعم تمويل منشآت التطوير العقاري مع «ANB»

تواصل – فريق التحرير:

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مذكرة تفاهم مع بنك “anb”، بهدف دعم تمويل منشآت التطوير العقاري.

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إنه جرى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها “تداول” و”بنك البلاد”.

اتفاقيات لدعم التطوير العقاري

وقال الحقيل، عبر “تويتر”: ضمن جهود الزملاء والزميلات في وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري لتمكين المطورين العقاريين؛ وقعنا اتفاقية مع تداول لزيادة أعداد شركات التطوير العقاري في الأسواق المالية؛ بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لدعم تمويل منشآت التطوير العقاري”.

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وفي سياق متصل، دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الملتقى الأول لبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين؛ للإسهام في تعزيز المعروض العقاري وتسهيل تملّك الأسر مسكنها الأول.

كما جرى تدشين “المنصة الرقمية لتنمية قدرات المطورين العقاريين” لرفع الكفاءة والقدرات من أجل الارتقاء بصناعة التطوير العقاري.