عاجل ورسميًا: استئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى المملكة بداية من هذا التاريخ

فريق التحرير – وكالات:

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، مع سوزان أوبلي وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية أثناء زيارتها للمملكة، وفق ما جاء في تغريدة على حساب الراجحي على “تويتر”.

وقال الراجحي: “خلال لقائي مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية السيدة سوزان أوبلي أثناء زيارتها للمملكة؛ أكدنا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين بلدينا، كما وقعنا مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022”.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ماذا يحدث؟