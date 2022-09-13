أوكرانيا تًسقط طائرة مسيرة روسية في خاركيف.. وتكشف مفاجأة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط للمرة الأولى طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في ساحة المعركة.

وكشف نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر القول بأن أوكرانيا استعادت كامل السيطرة على خاركيف، وأن المعارك مستمرة في منطقة خاركيف، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني استعاد حوالي 6000 كلم مربّع من القوات الروسية.

وأكد الحرس الوطني الأوكراني، أن قواته استعادت السيطرة على مدينة سفياتوهيرسك بمنطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الجميع شهد تقدم أوكرانيا كبيرًا خاصة شمال شرقي البلاد وذلك نتيجة الدعم الذي قدمته واشنطن وشجاعة الأوكرانيين، مشيرًا إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد شمال شرقي البلاد يهدف بالأساس إلى استعادة الأراضي التي صادرها العدوان الروسي.

نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، أن قوات روسية عبرت الحدود عائدة إلى روسيا وموسكو فقدت مكاسبها في خاركيف، مؤكدًا أن روسيا فقدت الكثير من مكاسبها قرب مقاطعة خاركيف الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي اعتقل فيه جهاز الأمن الفيدرالي الروسيـ مدير الجودة بأحد مصانع الطيران للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.