تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، تنبيهًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وجريان للسيول مصحوبة برياح نشطة،على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الأمطار تشمل تأثيراته هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، في هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل محافظات ومراكز “الاكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع”.

2 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وفرعة غامد الزناد وقلوة والحجرة والمخواة”.

3 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة “.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الجموم والعاصمة المقدسة والكامل ورهـاط ومدركة والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والكامل وخليص ورهـاط ومدركة والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة والعرضيات وأضم وبني يزيد وقيا وميسان”.

منطقة جازان، وتشمل ” الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والدرب وبيش، ومركز الفطيحة وفرينا”.

وأشار المركز على أن الحالة المتوقعة من السحب الرعدية الممطرة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة ال ـ8 مساءً.