يوافق 13 من سبتمبر.. «الموارد البشرية» تحتفي باليوم العالمي للقانون

تواصل – فريق التحرير:

احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية باليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 من سبتمبر سنويا، وذلك بديوان الوزارة بمدينة الرياض بحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية المشاركة ومسؤوليها.

أهمية الالتزام بالقانون

وقال المهندس الجاسر: “إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمختلف قطاعاتها تحرص أشد الحرص على الالتزام بمبادئ القانون والتقيد بالأنظمة واللوائح وترسيخ قيم العدل في نطاقات إشرافها ومجالات عملها”.

مؤكدًا أن اليوم العالمي للقانون هو فرصة لاستحضار أهمية الالتزام بالقانون وإبراز دور الوزارة في الجانب القانوني.

كما اشتمل الحفل على إقامة معرض مصاحب، شارك فيه كل من “ديوان المظالم، والهيئة السعودية للمحامين، وجامعة الملك سعود ممثلة بكلية الحقوق والعلوم السياسية”.

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حقوق الأفراد القانونية

حيث تعرّف الزوار على بعض الأمور القانونية وأهم الحقوق والواجبات وآليه المطالبة الصحيحة للأفراد بالحقوق القانونية، كما استعرضت إدارات “مكافحة الاتجار بالأشخاص، والإدارة العامة للحماية من العنف الأسري وحماية الطفل” التابعة للوزارة الخدمات التي تقدمها للأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية وطرق الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأشخاص، والعنف الأسري، وحماية الطفل.

يذكر أن اليوم العالمي للقانون يقام في الثالث عشر من شهر سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام وتعزيز قيم سيادة القانون وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية.