خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. أرامكو توقع اتفاقية مهمة مع كالتك العالمية (فيديو)

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وقعت شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع جامعة كالتك “Caltech” العالمية، على هامش فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وبثت قناة الإخبارية، مقطع فيديو لفعاليات توقيع الاتفاقية خلال وقائع القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت اليوم بالرياض.

وأظهر موقع الفيديو مسؤولي شركة أرامكو ومسؤولي جامعة “كالتك” وهم يوقعون الاتفاقية.

انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وفي وقت سابق، الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وشهدت القمة عرضًا حيًا امتزج فيه الإنسان مع التقنية ليحكي للعالم كيف يمكن للبشر أن يكون لهم مستقبل أفضل بفضل الذكاء الاصطناعي.

المشاركون بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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