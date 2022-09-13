فعل هذا الأمر.. روسيا تعتقل موظفًا في قطاع الطيران بتهمة الخيانة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الروسية، أنها اعتقلت أحد الموظفين في قطاع الطيران بتهمة نقل معلومات سرية لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، كشف نائب وزير الدفاع الأوكراني أنه من المبكر القول بأن أوكرانيا استعادت كامل السيطرة على خاركيف، وأن المعارك مستمرة في منطقة خاركيف، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني استعاد حوالي 6000 كلم مربّع من القوات الروسية.

وأكد الحرس الوطني الأوكراني، أن قواته استعادت السيطرة على مدينة سفياتوهيرسك بمنطقة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

أوكرانيا تتقدم بشكل كبير شمال شرقي البلاد

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الجميع شهد تقدم أوكرانيا كبيرًا خاصة شمال شرقي البلاد وذلك نتيجة الدعم الذي قدمته واشنطن وشجاعة الأوكرانيين، مشيرًا إلى أنه أخبر الرئيس زيلينسكي أن أمريكا ستقوم بما يلزم لدعم أوكرانيا والاستمرار في الضغط على روسيا لإنهاء عدوانها، لافتًا إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد شمال شرقي البلاد يهدف بالأساس إلى استعادة الأراضي التي صادرها العدوان الروسي.

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يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، أن قوات روسية عبرت الحدود عائدة إلى روسيا وموسكو فقدت مكاسبها في خاركيف، مؤكدًا أن روسيا فقدت الكثير من مكاسبها قرب مقاطعة خاركيف الأوكرانية.