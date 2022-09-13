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«الاتصالات»: 5 آثار إيجابية للائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات

«الاتصالات»: 5 آثار إيجابية للائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات

«الاتصالات»: 5 آثار إيجابية للائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات
١٢:٢٥:١٩ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها على كافة تراخيص الطيف الترددي.
وأكدت الهيئة أن اللائحة ستسهم في تحفيز الاستثمار في التقنيات اللاسلكية في المملكة، وتمكين الوصول لهذا المورد المحدود الذي يزداد الطلب عليه مع التطور المتسارع للتطبيقات والتقنيات اللاسلكية، كما ستسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للطيف الترددي، ورفع كفاءته وتعزيز الاستخدام الفعال له.
يشار إلى أن لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 15 ذي القعدة 1443هـ ،ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: ​لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.

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5 آثار إيجابية

وقالت الهيئة إن هناك 5 أمور أساسية تعتبر الأثر الإيجابي للائحة الجديدة، وهي:

1- تعزيز الاستثمار في الخدمات الراديوية

2- تمكين التقنيات الحديثة والمبتكرة

3- رفع كفاءة استخدام الطيف الترددي

4- إتاحة المشاركة للطيف الترددي وتعزيز استخدامه

5- تعظيم العائد الاقتصادي من الطيف الترددي

 

الكلمات الدلالية:
الاستثمار في التقنيات اللاسلكية العائد الاقتصادي لائحة المقابل المالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلوما

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