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46 درجة.. تعرف على أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة

46 درجة.. تعرف على أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة

46 درجة.. تعرف على أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في المملكة
١٢:١٣:٤٨ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المناطق، خاصة، الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

46 درجة في حفر الباطن

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 46 درجة في حفر الباطن، و45 درجة في الدمام والأحساء، بينما تصل 44 درجة في رفحاء، و43 درجة في بريدة والعلا والخرج، و42 درجة في المدينة والرياض وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر، و41 درجة في مكة والدوادمي وشرورة والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من أبها والباحة  30 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وعن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم، كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة غلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية.

سحب ممطرة ورياح مغبرة على 5 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

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الأرصاد الباحة حالة الطقس حفر الباطن خبراء الطقس خريطة الأمطار درجات الحرارة

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