الشروط ورابط التقديم.. وزارة الطاقة تُعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن للمواطنين من حملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مراقب ميداني.

* المدن:

“الرياض وتبوك والقصيم , ألها”.

* الوصف الوظيفي:

– يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

* المسؤوليات:

– التنسيق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقًا للإجراءات والسياسات المتبعة، ودعم عمليات التفتيش الميداني، وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.

– جمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج، مع تنسيق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة.

– يساعد في تنفيذ الخطط الرقابية الميدانية للأنشطة ذات العلاقة بتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية وقطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود والمنتجات البترولية.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل، ولا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم.

* التقديم:

وأعلنت الوزارة أنه للاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط الوظيفية، فإنه يرجى الدخول على رابط التقديم (اضغط هنا).