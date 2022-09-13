الشروط ورابط التقديم.. وزارة الطاقة تُعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن للمواطنين من حملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – مراقب ميداني.
* المدن:
“الرياض وتبوك والقصيم , ألها”.
* الوصف الوظيفي:
– يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
* المسؤوليات:
– التنسيق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقًا للإجراءات والسياسات المتبعة، ودعم عمليات التفتيش الميداني، وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.
– جمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج، مع تنسيق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة.
– يساعد في تنفيذ الخطط الرقابية الميدانية للأنشطة ذات العلاقة بتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية وقطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود والمنتجات البترولية.
* المؤهلات والخبرة:
– درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل، ولا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم.
* التقديم:
وأعلنت الوزارة أنه للاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط الوظيفية، فإنه يرجى الدخول على رابط التقديم (اضغط هنا).