الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
السواحة: «ذا لاين» نموذج في كيفية تطويع المملكة لحلول الذكاء الاصطناعي
بالفيديو.. تحطم صاروخ فضائي بعد دقيقة واحدة من إطلاقه بأمريكا
الشروط ورابط التقديم.. وزارة الطاقة تُعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء
توضيح مهم من “سكني” بشأن ما تشمله شهادة الإعفاء من الضريبة
خبير دولي: الذكاء الاصطناعي أسهم في اكتشاف السرطان والسكري
أرمينيا: مقتل 49 جنديًا في المعارك مع أذربيجان

الرئيسية

 /

فرص

 /

الشروط ورابط التقديم.. وزارة الطاقة تُعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء

الشروط ورابط التقديم.. وزارة الطاقة تُعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء

الشروط ورابط التقديم.. وزارة الطاقة تُعلن عن وظائف شاغرة لهؤلاء
١١:٤٢:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف شاغرة في عدة مدن للمواطنين من حملة الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للشروط والمؤهلات الوظيفية التالية:

* المسمى  الوظيفي:

1 – مراقب ميداني.

* المدن:

 “الرياض وتبوك والقصيم , ألها”.

* الوصف الوظيفي:

– يدعم تنفيذ أنشطة الرقابة الميدانية وجولات التفتيش لضمان امتثال المرخص لهم على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

* المسؤوليات:

 – التنسيق ويجمع تقارير جولات التفتيش والرقابة الميدانية وفقًا للإجراءات والسياسات المتبعة، ودعم عمليات التفتيش الميداني، وسحب العينات من المنتجات البترولية المتواجدة في المنشآت والمواقع ومحطات الوقود.

– جمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج، مع تنسيق الخدمات اللوجستية لنقل وإرسال عينات المنتجات البترولية إلى المراكز والمختبرات المعتمدة.

– يساعد في تنفيذ الخطط الرقابية الميدانية للأنشطة ذات العلاقة بتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية وقطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود والمنتجات البترولية.

* المؤهلات والخبرة:

– درجة الدبلوم في التخصصات المهنية والتقنية أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل، ولا يتطلب وجود سنوات خبرة لحملة درجة الدبلوم.

* التقديم:

وأعلنت الوزارة أنه للاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط الوظيفية، فإنه يرجى الدخول على رابط التقديم (اضغط هنا).

 

الكلمات الدلالية:
الرياض القصيم تبوك حملة الدبلوم وزارة الطاقة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف إدارية شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف إدارية شاغرة في معهد خدمات البترول

٠٤:٠١ م، الجمعة، ٢٣ أبريل ٢٠٢١
«Saudi Electricity» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط

«Saudi Electricity» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط

١٢:٤٦ ص، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠٢٢
وظائف شاغرة لدى شركة الكهرباء.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة الكهرباء.. التفاصيل ورابط التقديم

٠٢:١٧ ص، الثلاثاء، ١٤ يونيو ٢٠٢٢
«وكالة المسجد النبوي» تعلن عن حاجتها لكوادر بشرية مؤهلة في اللغات والترجمة

«وكالة المسجد النبوي» تعلن عن حاجتها لكوادر بشرية مؤهلة في اللغات والترجمة

٠٤:٣٥ م، الجمعة، ٠١ يناير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *