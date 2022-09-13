السواحة: «ذا لاين» نموذج في كيفية تطويع المملكة لحلول الذكاء الاصطناعي

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قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع مدينة «ذا لاين» يعد نموذجًا في كيفية تطويع المملكة لحلول الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت بالرياض.

وأوضح السواحة أن مشروع ذا لاين يُمثل هدية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبشرية في كيفية تخطيط المدن إلى الـ150 سنة القادمة، وكيفية تطويع المملكة لحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات لبناء المجتمعات المستدامة”.

وأضاف أن “دعم وتمكين سمو ولي العهد كان له انعكاسه على مجتمع الرياديين والشركات في المملكة، ونتج عن ذلك تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتخدم المجالات الحيوية في الصحة والطاقة والاقتصاد الرقمي”.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

فرصة للمهتمين بالذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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