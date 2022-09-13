بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في مانيلا، أن الحكومة الفلبينية أصدرت أمرًا تنفيذيًا يسمح بالارتداء “الاختياري” للكمامة في الأماكن الخارجية فقط.

وفي بيان عاجل، أكدت السفارة على حسابها في “تويتر”، أنه لا يزال الأمر التنفيذي يشترط ارتداء الكمامة في المؤسسات الداخلية أو الخاصة والأماكن المغلقة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي يمتد إلى نهاية العام الحالي 2022م.

يأتي هذا بعد أيام، من إصدار السفارة ، تحذيرًا عاجلًا مطالبة المواطنين المتواجدين في العاصمة مانيلا بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وأنه على جميع المواطنين الحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال ضرب البلاد أغسطس الماضي.

ونشرت على حسابها في تويتر ما نصه: ” أعلنت الحكومة الفلبينية عن اصدار أمر تنفيذي يسمح بالارتداء (الاختياري) للكمامة في الأماكن الخارجية فقط ولا يزال الأمر التنفيذي يشترط ارتداء الكمامة في المؤسسات الداخلية أو الخاصة والأماكن المغلقة وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي يمتد إلى نهاية العام الحالي 2022″.