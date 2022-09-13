بالفيديو.. تحطم صاروخ فضائي بعد دقيقة واحدة من إطلاقه بأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

نشرت شركة “بلو أوريجين Blue Origin” للسفر الفضائي مقطع فيديو لتحطم صاروخ فضائي، بعد حوالي دقيقة واحدة من إطلاقه في الولايات المتحدة.

ماذا كان يحمل الصاروخ

وعبر سلسلة من التغريدات على الحساب الرسمي لـ”بلو أوريجين: عبر “تويتر”، أوضحت الشركة تفاصيل سقوط الصاروخ، الذي انطلق من قاعدة في غرب تكساس.

اقرأ أيضًا:

الأولى منذ 53 عامًا.. “ناسا” تطلق مركبة فضائية جديدة لاستكشاف القمر اليوم

هل صدرت عن مخلوقات فضائية؟.. فلكية جدة تكشف سر رسالة “واو” التي وصلت من الفضاء قبل 45 عامًا

وقالت الشركة إن المهمة كانت لحمولة بدون رواد فضاء على متن المركبة، وأشارت إلى أن نظام هروب الكبسولة يعمل بشكل طبيعي على النحو المصمم.

وأظهرت الشركة أن نظام هروب الكبسولة عمل بشكل جيد في فصل الكبسولة عن المعزز، فيما نجح الصاروخ في العودة إلى الأرض، ولم تسجل حدوث إصابات.