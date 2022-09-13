أرمينيا: مقتل 49 جنديًا في المعارك مع أذربيجان

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كشف رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن ما لا يقل عن 49 جنديًا قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت أمس مع أذربيجان.

الطرفان يوافقان على وقف إطلاق النار

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أذربيجان وأرمينيا وافقتا على وقف إطلاق النار والمواجهات العسكرية التي اندلعت مساء أمس.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، أن وزيري الدفاع الروسي والأرميني اتفقا على خطوات لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرة إلى أن رئيس وزراء أرمينيا أجرى اتصالات مع الرئيسين ماكرون وبوتين ووزير خارجية أمريكا بشأن المواجهات الحدودية مع أذربيجان.

تجدد الاشتباكات صباح اليوم

وأكدت السلطات العسكرية في أرمينيا، انطلاق اشتباكات صباح اليوم، ومواجهات مع قوات أذربيجان عند الحدود بين البلدين.

أمريكا تدعو الطرفين لوقف إطلاق النار

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلق واشنطن إزاء اندلاع اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، داعيًا البلدين إلى وقف الاشتباكات الحدودية وبشكل فوري.

سقوط ضحايا أرمن في الاشتباكات

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن سقوط ضحايا بين صفوف قواتها خلال اشتباكات على الحدود مع أذربيجان، نافية أن تكون قواتها هي من بدأت الهجوم على أذربيجان، مؤكدة أنها ردت بتبادل كثيف لإطلاق النار على استفزازات أرمينية.

ومساء أمس، اندلعت اشتباكات حدودية بين الجارتين، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت بقصف أراضي البلاد بالمدفعية وتستخدم الطائرات بدون طيار.

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