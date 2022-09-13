توضيح مهم من “سكني” بشأن ما تشمله شهادة الإعفاء من الضريبة

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج سكني المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، أن شهادة الإعفاء من الضريبة تشمل فقط شراء المسكن الجاهز الأول للمواطن.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، أن شهادة الإعفاء من الضريبة تشمل فقط شراء المسكن الجاهز الأول للمواطن، ولا تشمل شراء الأراضي ولا البناء.

16 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية السكنية

فيما أصدر برنامج سكني عبر تطبيقه الإلكتروني 16,044 عقداً إلكترونياً للأراضي المجانية السكنية للأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام 2022 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين.

ويأتي هذا الإصدار ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك المسكن الأول، بهدف رفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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توزيع عقود الأراضي

وأوضح “سكني” أن عقود الأراضي شملت 3914 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و3577 أرضاً في منطقة الرياض، و2535 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1218 أرضاً في منطقة القصيم، و1192 أرضاً في منطقة نجران، و964 أرضاً في منطقة جازان، و864 أرضاً في منطقة عسير.

كما شمل 727 أرضاً في منطقة حائل، و497 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و153 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و195 أرضاً في منطقة الباحة، و112 أرضاً في منطقة الجوف، إضافة إلى 96 أرضاً في منطقة تبوك.

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة.