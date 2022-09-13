قصة رائعة.. أسرة كندية تجوب العالم لهذا المرض النادر

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يخوض الأبوان إيديث ليماي، وسباستيان بيتيليي، من كندا، سباقًا مع الزمن، ويحاولان أن يُمكّنا أبناءهم الثلاثة وأختهم الرابعة من رؤية أماكن كثيرة في العالم، ما داموا قادرين على الإبصار حتى الآن.

وبدأت الحكاية عندما اكتشف الزوجان، في لحظات صادمة، أن ثلاثة من الأبناء، يعانون من أعراض لمرض نادر، ويتعلق الأمر بالابنة ميا التي تبلغ 11 سنة، والأخوين ليو ولورنت، حسب موقع “جسور”.

مرض نادر وخطير

ويحرص أبوان كنديان على أخذ أبنائهم الأربعة إلى مختلف دول العالم، لأجل السياحة والاستكشاف، وسط مخاوف من أن يفقد ثلاثة منهم البصر من جراء إصابتهم بمرض نادر وخطير في العيون، حسب “CNN”.

ويؤدي المرض الجيني المعروف بالتهاب الشبكة الصباغي إلى تراجع أو فقدان البصر مع مرور الوقت، فيما لا يوجد علاج ناجع خاص به حتى الآن.

حالة المرض

وتقر الأم بحالة العجز إزاء مرض الأبناء، قائلة إن الاضطراب الصحي يتفاقم مع مرور الوقت، وليس ثمة علاج في الوقت الحالي لأجل القضاء على المرض بشكل كامل أو حتى كبح تفاقمه.

تقول الأم بمرارة إن الأطباء لا يعرفون في الوقت الحالي وتيرة تراجع البصر لدى الأبناء، لكن المتوقع والمحتمل جدًا هو أن يفقدوا البصر بشكل كامل في أواسط العمر.

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وتحرص الأم على إثراء ذاكرة الأبناء حتى يروا أكثر الأشياء الممكنة قبل فقدان البصر، فحين يقرؤون عن الفيل، تريد مثلا أن يروه مباشرة بالعين حتى يتذكروه يومًا عندما يفقدون البصر.

وحتى الآن، زارت الأسرة كثبان الرمال في ناميبيا، ورأت الفيلة في بوتسوانا، وركبت المناطيد في كبادوكيا بتركيا، كما ذهبت إلى مغارات زنجبار في تنزانيا، إلى جانب زيارة أخرى إلى زامبيا.

وتبدي الأسرة عزمًا على زيارة بلدان أخرى مثل إندونيسيا ودول في جنوب شرق آسيا، من أجل الاطلاع على ثقافات مختلفة، لكن وفق ما تسمح به القيود التي ما تزال مفروضة بسبب وباء كورونا.