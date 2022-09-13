وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتنافسية بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للتنافسية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة (للجنسين) في عدة مجالات، بمقر المركز بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- الإدارة العامة للالتزام:
- - درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة، المالية، الموارد البشرية، التسويق، الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- - خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
- – خبرة عملية في أحد القطاعين الخاص والحكومي.
- - إجادة اللغة العربية بقواعدها.
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
2- الإدارة العامة للتنفيذ:
- - درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق- الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- - خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
- – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
- – إجادة اللغة العربية بقواعدها.
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
3- إدارة الموارد البشرية:
- - درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية – إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- - خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
- – خبرة عملية في القطاع الحكومي
- - إجادة اللغة العربية بقواعدها.
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
4- الإدارة العامة للتحليل وذكاء الأعمال:
- - درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- - خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
- – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
- - إجادة اللغة العربية بقواعدها.
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
5- الإدارة العامة للشؤون القانونية:
- - درجة البكالوريوس في (القانون)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- – خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
- – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
- - إجادة اللغة العربية بقواعدها.
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
6- إدارة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية:
- – درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- – شهادات احترافية معتمدة.
- – خبرة عملية لا تقل عن (9) سنة.
- – خبرة عملية في إدارة فرق العمل.
- – خبرة عملية في تنفيذ وإدارة مشاريع ناجحة.
- – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
- – إجادة اللغة العربية بقواعدها.
- – مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
7- إدارة أعمال لجنة “تيسير”:
- – درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- – شهادات إدارية معتمدة.
- – خبرة عملية لا تقل عن (9) سنة.
- – خبرة عملية في إدارة فرق العمل.
- – خبرة عملية في تنفيذ وإدارة مشاريع ناجحة.
- – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي
- - إجادة اللغة العربية بقواعدها.
- – مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
8- الإدارة العامة للتواصل والإعلام:
- - درجة البكالوريوس في (التصميم والوسائط الرقمية – التواصل البصري – إدارة الأعمال -التسويق – والإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
- - خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (10) سنوات.
- – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
- - إجادة اللغة العربية.
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف المركز الوطني للتنافسية؛ عبر موقعه الرسمي: ( هنا ).