وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتنافسية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتنافسية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة (للجنسين) في عدة مجالات، بمقر المركز بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- الإدارة العامة للالتزام:

​- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة، المالية، الموارد البشرية، التسويق، الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.

​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.

– خبرة عملية في أحد القطاعين الخاص والحكومي.

​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.​​

2- الإدارة العامة للتنفيذ:

​- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق- الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.

​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.

– خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.

– إجادة اللغة العربية بقواعدها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.​​

3- إدارة الموارد البشرية:

​- درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية – إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.

​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.

– خبرة عملية في القطاع الحكومي

​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

4- الإدارة العامة للتحليل وذكاء الأعمال:

​- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.

​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.

– خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.

​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.​

5- الإدارة العامة للشؤون القانونية:

​- درجة البكالوريوس في (القانون)، أو أي تخصص يقبل به المركز.​

– خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.

– خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.

​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.​

6- إدارة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.

– شهادات احترافية معتمدة.

– خبرة عملية لا تقل عن (9) سنة.

– خبرة عملية في إدارة فرق العمل.

– خبرة عملية في تنفيذ وإدارة مشاريع ناجحة.

– خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.​

– إجادة اللغة العربية بقواعدها.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.​

7- إدارة أعمال لجنة “تيسير”:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.

– شهادات إدارية معتمدة.

– خبرة عملية لا تقل عن (9) سنة.

– خبرة عملية في إدارة فرق العمل.

– خبرة عملية في تنفيذ وإدارة مشاريع ناجحة.

– خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي

​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.​

8- الإدارة العامة للتواصل والإعلام:

​- درجة البكالوريوس في (التصميم والوسائط الرقمية – التواصل البصري – إدارة الأعمال -التسويق – والإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.

​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (10) سنوات.

– خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.​

​​- إجادة اللغة العربية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.​

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف المركز الوطني للتنافسية؛ عبر موقعه الرسمي: ( هنا ).