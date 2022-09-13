الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«سكاي» السعودية تستثمر 776 مليون ريال في الذكاء الاصطناعي مع شركة صينية
أوكرانيا تًسقط طائرة مسيرة روسية في خاركيف.. وتكشف مفاجأة
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
«الصحة» تًعلن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
التلفزيون الإيراني يكشف مفاجأة عن سر حريق حقل شاديجان النفطي
خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.. أرامكو توقع اتفاقية مهمة مع كالتك العالمية (فيديو)

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتنافسية بالرياض

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتنافسية بالرياض

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتنافسية بالرياض
١٢:٢٢:٠٣ م، الثلاثاء، ١٧ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتنافسية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة (للجنسين) في عدة مجالات، بمقر المركز بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- الإدارة العامة للالتزام:

  • ​- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة، المالية، الموارد البشرية، التسويق، الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
  • ​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
  • – خبرة عملية في أحد القطاعين الخاص والحكومي.
  • ​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية.​​

2- الإدارة العامة للتنفيذ:

  • ​- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق- الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
  • ​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
  • – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
  • – إجادة اللغة العربية بقواعدها.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية.​​

3- إدارة الموارد البشرية:

  • ​- درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية – إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
  • ​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
  • – خبرة عملية في القطاع الحكومي
  • ​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية.

4- الإدارة العامة للتحليل وذكاء الأعمال:

  • ​- درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
  • ​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
  • – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
  • ​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية.​

5- الإدارة العامة للشؤون القانونية:

  • ​- درجة البكالوريوس في (القانون)، أو أي تخصص يقبل به المركز.​
  • – خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (15) سنة.
  • – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.
  • ​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية.​

6- إدارة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية:

  • – درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
  • – شهادات احترافية معتمدة.
  • – خبرة عملية لا تقل عن (9) سنة.
  • – خبرة عملية في إدارة فرق العمل.
  • – خبرة عملية في تنفيذ وإدارة مشاريع ناجحة.
  • – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.​
  • – إجادة اللغة العربية بقواعدها.
  • – مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.​

7- إدارة أعمال لجنة “تيسير”:

  • – درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة الأعمال – الاقتصاد – الهندسة – المالية – الموارد البشرية – التسويق – الإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
  • – شهادات إدارية معتمدة.
  • – خبرة عملية لا تقل عن (9) سنة.
  • – خبرة عملية في إدارة فرق العمل.
  • – خبرة عملية في تنفيذ وإدارة مشاريع ناجحة.
  • – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي
  • ​- إجادة اللغة العربية بقواعدها.
  • – مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.​

8- الإدارة العامة للتواصل والإعلام:

  • ​- درجة البكالوريوس في (التصميم والوسائط الرقمية – التواصل البصري – إدارة الأعمال -التسويق – والإعلام)، أو أي تخصص يقبل به المركز.
  • ​- خبرة عملية لا تقل عن (2) سنوات وتصل إلى (10) سنوات.
  • – خبرة عملية في القطاعين الخاص والحكومي.​
  • ​​- إجادة اللغة العربية.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية.​

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف المركز الوطني للتنافسية؛ عبر موقعه الرسمي: ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
الرياض المركز الوطني للتنافسية درجة البكالوريوس وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بشركة بكتل الأمريكية في الجبيل

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بشركة بكتل الأمريكية في الجبيل

٠٦:٤٣ م، السبت، ١٢ فبراير ٢٠٢٢
وظائف شاغرة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

وظائف شاغرة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

١٢:١٥ ص، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
توظيف 50 متدربا من تقني نجران في مشروعات جامعة نجران

توظيف 50 متدربا من تقني نجران في مشروعات جامعة نجران

١٢:٤١ ص، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠١١
وظائف أمن شاغرة في مستشفى الملك فهد بالأحساء

وظائف أمن شاغرة في مستشفى الملك فهد بالأحساء

٠٩:١٣ م، الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *