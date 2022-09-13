بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لأرامكو: الذكاء الاصطناعي قد يطيح بـ800 مليون عامل بالعالم

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، المهندس أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إن تطبيق الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطيح بـ800 مليون عامل بالعالم بحلول عام 2030 .

جاء ذلك في كلمته بفعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت بالرياض.

وأوضح الناصر أن الإمكانات عنصر مهم لكل قائد في إدارة الوظائف وإدارة المؤسسة، والذكاء الاصطناعي مكمل للقدرات البشرية.

وأضاف أن إحدى سمات التحول الرقمي المميزة تتمثل في قيادة المنظمة من الأعلى لخلق استراتيجية وقادة متمكنين.

وتابع: “لقد قدر أن 800 مليون عامل حول العالم يمكن أن تحل محلهم الأتمتة بحلول عام 2030″، لذلك فإن من أبرز تحديات الذكاء الصناعي تلك التي ستتعلق بالوظائف والتوظيف، لذلك يجب أن نكون مستعدين لذلك.

أرامكو والذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن شركة أرامكو تقوم دائما بإرسال تنفيذيين لديها إلى برامج عالمية لكي يبقوا دائمًا متقدمين.

وكشف الناصر أن تكلفة تخزين البيانات انخفضت بفضل الحوسبة السحابية، مشيرًا إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يجعل شركة أرامكو أكثر ربحية.

ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي اختصر المدة الزمنية للنمذجة الجيولوجية في المملكة من عدة شهور إلى بضع دقائق.

وقال إن الهجمات السيبرانية تعد من أكبر المخاطر على الشركات مثلها مثل الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد في التصدي لها.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

فرصة للمهتمين بالذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

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