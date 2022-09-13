«التحديث الجديد» يتصدر ترند «تويتر».. ومغردون يستعرضون مزايا «ios 16»

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ما بين مرحبين بالتحديث الجديد لنظام التشغيل “ios 16″، لهواتف آيفون، وبين معترضين عليه، تصدر هاتشاق “#التحديث_الجديد” قائمة الموصوعات الأكثر انتشارًا “الترند” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرّد آلاف المتابعين من رواد “تويتر” عبر الوسم، وشاركوا معلومات حول التحديث الجديد، في حين شارك خبراء تقنيون مقاطع فيديو حول مميزات وعيوب التحديث الجديد.

مزايا التحديث الجديد

يتيح التحديث تعديل الرسائل المرسلة والتراجع عنها، وطرق جديدة لتخصيص شاشة القفل المتعددة، والإشعارات التي تظهر بأكثر من شكل ما بين عرض القائمة الموسعة أو العرض العامودي أو العرض المخفي.

كذلك يتيح التحديث الجديد لنظام التشغيل IOS 16 الجديد طرقًا ذكية جديدة للمشاركة، وحتى مفاتيح المرور والمشاركات العائلية تطورت بشكل أحدث.

انطباعات رواد السوشيال ميديا

اعتبر بعض مؤيدي التحديث الجديد لنظام التشغيل “ios 16” أن ميزة تصميم الخلفية من أهم المميزات، وقال حساب “هيثم”: “التحديث الجديد أفضل شي فيه أنك تقدر تصمم الخلفية”، في حين عبر آخرون عن ارتياحهم للتحديث، ونشروا صورًا لهواتفهم بعد تنزيله.

وعلى الجانب الآخر، زعم مغردون أنهم تعرضوا إلى مشكلات تقنية بعد نزول التحديث الجديد، منها اختفاء علامة البطارية من الشاشة، أو اختفاء أيقونات تطبيقات معينة، وكذلك تعرض الهاتف إلى مسح كافة البيانات.

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أبل تمتدح نظام التشغيل IOS 16 الجديد

من جانبها، أكدت شركة أبل، أن نظام التشغيل IOS 16 الجديد يعد أحد أهم وأحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بأجهزة iPhone التي تصدر سنويًا عن شركة أبل الأمريكية.

ويتاح تحميل هذا الإصدار لجميع المستخدمين حول العالم على هواتفهم التي تدعم هذا النظام للاستفادة من التحديثات الجديدة للشركة.